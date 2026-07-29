گفتوگوی وزرای امور خارجه اردن و بحرین
وزرای امور خارجه اردن و بحرین در گفتوگویی تلفنی، آخرین تحولات منطقهای را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الرای، در پی افزایش تحرکات نظامی در منطقه، «ایمن الصفدی» و «عبداللطیف بن راشد الزیانی»، وزرای امور خارجه اردن و بحرین طی مکالمهای تلفنی، ضمن تأکید بر موضع یکپارچه خود در قبال امنیت خاورمیانه، خواستار تثبیت آتشبس میان آمریکا و ایران و توقف حملات علیه کشورهای منطقه شدند.
وزیر امور خارجه پادشاهی بحرین در تماس تلفنی با همتای اردنی خود بر استحکام و عمق روابط برادرانه میان دو پادشاهی و اشتیاق متقابل برای تقویت و ارتقای آن در جهت خدمت به منافع دو کشور و ملت برادر تأکید کرد.
دو طرف همچنین تحولات منطقهای، پیامدهای تشدید تنش در منطقه و تلاشهای هدفمند برای بازگرداندن آرامش و تعمیق امنیت و ثبات در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.