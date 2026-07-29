بحرین:
حملات به زیرساختهای نفتی عربستان را محکوم میکنیم
وزارت خارجه بحرین حملات به زیرساختهای نفتی عربستان را محکوم و با این کشور ابراز همبستگی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه بحرین حملات به زیرساختهای نفتی در عربستان سعودی را محکوم و اعلام کرد که این حملات تنشها را به شکلی خطرناک تشدید و امنیت و ثبات منطقهای را تهدید میکند.
این وزارتخانه اعلام کرد که این حملات تلاشهای معطوف به کاهش تنش در منطقه را تضعیف میکند.
بحرین همچنین، بار دیگر بر همبستگی کامل خود با عربستان سعودی تاکید و از هرگونه اقدامی که این کشور برای محافظت از حاکمیت، امنیت و ثبات خود انجام دهد، حمایت کرد.