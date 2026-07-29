لاوروف:
غرب از طریق اوکراین با روسیه میجنگد
وزیر خارجه روسیه گفت که کشورهای غربی با شدت مختلف از طریق اوکراین علیه روسیه جنگافروزی میکنند.
بهگزارش ایلنا به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که غرب از طریق اوکراین با درجات مختلفی از شدت علیه روسیه جنگافروزی میکند.
وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس، در پاسخ به اظهارنظری در مورد رفتار غرب قبل از سال ۲۰۰۷ و سخنرانی مونیخ پوتین، یادآوری کرد: آنها فکر میکردند که ما را تحت کنترل دارند. و هنگامی که رئیس جمهور پوتین به قدرت رسید، کاملا پذیرای مشارکت استراتژیک برابر با غرب بود.
لاوروف تاکید کرد: این واقعیت است که متحدان سابق ما، لندن بیشتر و ایالات متحده کمی کمتر، از طریق اوکراین با درجات مختلفی از شدت علیه ما جنگافروزی میکنند، آن(اوکراین) را با سلاحهای پیشرفته غرق میکنند و اعلام میکنند که سیستمهای ضد موشکی کشنده و پیشرفته جدیدی را به طور خاص برای اوکراین تولید خواهند کرد، به عبارت ساده، این هرگز قبلا رخ نداده است.
وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه غرب نمیتواند منصفانه رقابت کند، افزود: آنها از رقابت منصفانه در همه چیز میترسند. این همچنین دلیل تحریمها است. آنها تلاش میکنند جایگاههایی را حفظ کنند که پس از ۵۰۰ سال سلطه غرب در حال از دست رفتن است.