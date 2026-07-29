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دستگیری دست‌کم ۲۰ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی

دستگیری دست‌کم ۲۰ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی
کد خبر : 1820045
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نیروهای رژیم صهیونیستی دست‌کم ۲۰ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای رژیم صهیونیستی دست‌کم ۲۰ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی دستگیر کردند.

بر اساس گزارش بیشتر این دستگیری‌ها در  منطقه نابلس، رخ داده است.

انجمن زندانیان فلسطینی به الجزیره اعلام کرد که این دستگیری‌ها در جریان حملات شبانه اشعالگران انجام شده است.

این دستگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حملات نظامی رژیم در سراسر سرزمین‌های تحت محاصره فلسطین به طور مداوم افزایش یافته است.

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