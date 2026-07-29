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یک مقام اپوزوسیون دیگر در ترکیه بازداشت شد

یک مقام اپوزوسیون دیگر در ترکیه بازداشت شد
کد خبر : 1819976
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در ادامه سرکوب‌ها علیه مقامات اپوزوسیون در ترکیه، یک شهردار و چند فرد دیگر بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در پی گسترش سرکوب مقامات اپوزوسیون در ترکیه، یک شهردار  و چند نفر دیگر بازداشت شدند.

شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی گزارش داد که مقامات ترکیه امروز -چهارشنبه یک شهردار منطقه‌ای استانبول و پنج فرد دیگر را به دلیل  تخلفات ادعایی در صدور مجوزهای ساخت و ساز و سکونت بازداشت کردند.

 ان‌تی‌وی اعلام کرد که سینم ددتاش، شهردار اسکودار و همچنین معاون شهردار منطقه، منشی، یک معمار، یک نماینده تجاری و یک پیمانکار بازداشت شدند.

این جدیدترین گام در سرکوب قانونی بی‌سابقه، علیه شهرداری‌های تحت مدیریت حزب اصلی مخالف طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه است.

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