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گفت‌وگوی وزرای خارجه کویت و عربستان سعودی

گفت‌وگوی وزرای خارجه کویت و عربستان سعودی
کد خبر : 1819959
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دیپلمات‌های کویت و عربستان سعودی در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دیپلمات‌های کویت و عربستان سعودی در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند. 

«شیخ جراح جابر الاحمد الصباح»، وزیر امور خارجه کویت، در تماسی تلفنی با همتای سعودی خود، شاهزاده «فیصل بن فرحان آل سعود»، درباره تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.

خبرگزاری کویت گزارش داد که دو طرف همچنین درباره «تلاش‌های دیپلماتیک با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه و تضمین ایمنی و آزادی دریانوردی» گفت‌وگو کردند.

 

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