روسیه حکم بازداشت پاول دوروف را صادر کرد
سرویس امنیت فدرال روسیه بنیانگذار تلگرام را به تسهیل تروریسم متهم کرد.
به گزارش ایلنا با نقل از رویترز، آیفکس گزارش داد که سرویس امنیت فدرال روسیه، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام را به تسهیل تروریسم متهم کرد.
بر اساس گزارش، سرویس امنیت فدرال روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام را به تسهیل فعالیتهای تروریستی متهم کرده و حکم بازداشت بینالمللی برای او صادر کرده است.
سرویس امنیتی روسیه اعلام کرد که این اتهامات مربوط به عدم حذف مطالبی است که توسط سرویسهای ویژه اوکراینی و سازمانهای تروریستی و افراطی برای آمادهسازی و هماهنگی اقدامات خرابکارانه و تروریستی، کشتار جمعی و عملیات کلاهبرداری سایبری در داخل فدراسیون روسیه استفاده میشود.
دوروف و تلگرام، تاکنون واکنشی به این مسئله نشان ندادهاند.