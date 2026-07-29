در پی تجاوزهای اخیر آمریکا و عربستان؛
شورای امنیت ملی عراق جلسه اضطراری برگزار میکند
عراق پس از حملات هوایی شبانه آمریکا و عربستان سعودی، جلسه اضطراری تشکیل داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عراق پس از حملات هوایی شبانه آمریکا و عربستان سعودی، جلسه اضطراری تشکیل داد.
«علی فالح الزیدی»، نخست وزیر عراق، امروز -چهارشنبه- در پی تحولات امنیتی و حملات هوایی که سحرگاه به این کشور انجام شد، خواستار جلسه اضطراری شورای امنیت ملی وزارتی شد.
بنا به اطلاعیه دفتر نخستوزیری عراق، بیانیه مفصلی در مورد وقایع و تصمیمات اتخاذ شده پس از این جلسه منتشر خواهد شد.