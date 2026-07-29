رسانهها مدعی شدند:
ایران طرح عمان برای تنگه هرمز را رد کرد
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که تهران طرح جدیدی برای از سرگیری ترافیک دریایی در تنگه هرمز پیشنهاد کرده است.
به گزارش ایلنا با نقل از رویترز، یک مقام ایرانی از طرح تهران برای یک مسیر موقت برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش رویترز، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روزگذشته -سهشنبه- گفت که ایران به عمان پیشنهاد داده است که یک مسیر موقت برای بازگشایی تنگه هرمز ایجاد کند که بر اساس آن یک مسیر رفت و آمد از آبهای ایران عبور کند و بخشی از مسیر مقابل نیز در آبهای ایران باشد.
غریب آبادی اظهار داشت که تهران پیشنهاد عمان برای تقسیم مساوی مسیرهای ترانزیت بین دو کشور را رد کرده است و گفت که چنین طرحی تا زمانی که ثبات منطقهای بلندمدت حاصل نشود، نگرانیهای امنیتی تهران را برطرف نمیکند.
وی با بیان اینکه اگر مسقط پیشنهاد ایران را رد کند، تنگه هرمز بسته خواهد ماند، افزود که تهران هرگز مسیر جنوبی در امتداد سواحل عمان را به رسمیت نشناخته است.
غریبآبادی همچنین گفت که تهران به مسقط روشن کرده است که دیگر طرح جداسازی ترافیک را به رسمیت نمیشناسد، با این استدلال که این مسیر تقریبا در وسط آبراه، عمدتا در داخل آبهای عمان قرار دارد و برخلاف نیاز ایران برای نظارت بر کشتیهای عبوری پس از حمله ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در اواخر فوریه است.