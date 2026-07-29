ادعای رویترز: تحویل دهها سامانه پدافند هوایی دوشپرتاب چینی به ایران ظرف چند هفته آینده
خبرگزاری رویترز مدعی شد که ایران به زودی از چین سامانههای موشکی دوشپرتاب تحویل میگیرد.
خبرگزاری رویترز مدعی شد که ایران به زودی از چین سامانههای موشکی دوشپرتاب تحویل میگیرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه ادعا کرد که ایران قرار است طی چند هفته آینده نخستین محموله از حداکثر ۴۰۰ پرتابگر موشک پدافند هوایی ساخت چین را دریافت کند.
بنا به ادعای رویترز، تحویل این محموله از سامانههای موشکی دوشپرتاب در راستای بازسازی توان دفاعی ایران در میانه جنگ با آمریکا انجام میشود.