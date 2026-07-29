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قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت
کد خبر : 1819905
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قیمت جهانی نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه بیش از ۳ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، قیمت جهانی نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه بیش از ۳ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

این افزایش قیمت در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران در خاورمیانه رخ داد.

قیمت نفت خام برنت با ۳.۳۰ دلار یا ۳.۹ درصد افزایش به ۸۷.۳۹ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳.۰۵ دلار یا ۳.۸ درصد افزایش به ۸۲.۳۱ دلار در هر بشکه رسید.

این افزایش پس از آن رخ داد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده از رهگیری چندین موشک بالستیک به سمت نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد، در حالی که بر اساس داده‌های اولیه موسسه نفت آمریکا، نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت نیز با تحولات مربوط به خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز و کاهش موجودی نفت ایالات متحده تقویت شده است.

 

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