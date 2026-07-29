آکسیوس: ایران پایگاه آمریکا در اردن را با موشک بالستیک هدف قرار داد

به گزارش ایلنا، یک مقام آمریکایی بامداد امروز- چهارشنبه- در گفت‌وگو با پایگاه خبری «آکسیوس» مدعی شد ایران با شلیک چند موشک بالستیک، پایگاه نظامی آمریکا در اردن را هدف قرار داده است.

به گفته این مقام، موشک‌ها به سمت یک پایگاه آمریکایی در اردن شلیک شده و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) این حمله را «تلاشی برای غافلگیر کردن نیروهای آمریکایی» توصیف کرده است.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد این نخستین حمله موشکی بالستیک ایران به یک پایگاه آمریکایی در منطقه از زمانی است که دونالد ترامپ حملات علیه ایران را با هدف فراهم کردن فرصت برای دیپلماسی به حال تعلیق درآورده است.

در مقابل، تلویزیون دولتی ایران از انتشار گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر داد، اما اعلام کرد تاکنون هیچ مقام رسمی ایرانی درباره حمله به پایگاه آمریکایی در این کشور اظهار نظری نکرده است.

این رسانه همچنین به نقل از یک منبع نظامی آگاه تأکید کرد: «نسبت دادن هرگونه اقدام علیه منافع آمریکا در منطقه به ایران، اشتباهی در محاسبات است.»

تلویزیون ایران همچنین ویدئویی منتشر کرد که مدعی است لحظاتی از حمله موشکی به پایگاه «موفق السلطی» آمریکا در اردن را به تصویر می‌کشد.

ادعای حمله به پایگاه آمریکایی در اردن تنها چند ساعت پس از دیدار دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در کاخ سفید مطرح شد؛ دیداری که به گفته مقام‌های آمریکایی، بخش عمده آن به پرونده ایران اختصاص داشت و کاخ سفید آن را «مثبت و سازنده» توصیف کرد.

آکسیوس مدعی است این حمله می‌تواند روند شکننده کاهش تنش‌ها را با چالش روبه‌رو کرده و ترامپ را در برابر تصمیمی سرنوشت‌ساز درباره ازسرگیری اقدامات نظامی علیه ایران قرار دهد.

ترامپ نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با آکسیوس گفته بود آمریکا در حال انجام «گفت‌وگوهای بسیار جدی» با ایران است، اما هشدار داده بود که اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، واشنگتن بار دیگر به «اقدام نظامی بسیار قاطع» متوسل خواهد شد.

وی درباره فرصت باقی‌مانده برای مذاکرات نیز گفته بود: «زمان زیادی در اختیار نداریم؛ یا مذاکرات به‌سرعت به نتیجه می‌رسد یا اساساً به سرانجام نخواهد رسید.»

آکسیوس در ادامه مدعی شد حمله اخیر پس از آن رخ داده است که در اوایل ماه جاری، دو نظامی آمریکایی در پی حملات موشکی و پهپادی در اردن کشته شدند؛ رخدادی که به ادعای این رسانه، ترامپ را به تشدید عملیات نظامی علیه ایران سوق داد.