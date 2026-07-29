ترامپ جزئیات دیدار با نتانیاهو و زلنسکی را تشریح کرد

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، بامداد امروز- چهارشنبه- با انتشار تصاویری از دیدارها با ولودیمیر زلنسکی و بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «دیدار بسیار خوبی با بنیامین نتانیاهو و شماری از اعضای کنگره داشتم و درباره موضوعات مهم متعددی گفت‌وگو کردیم.»

وی همچنین درباره دیدارش با رئیس‌جمهور اوکراین اظهار کرد: «دیدار با زلنسکی برایم افتخار بزرگی بود. موضوعات بسیاری را بررسی کردیم و این نشست بسیار خوب پیش رفت.»

نتانیاهو و زلنسکی برای شرکت در مراسم یادبود لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان سرشناس اسرائیل و اوکراین، به واشنگتن سفر کرده بودند.

نخست‌وزیر اسرائیل نیز در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» دیدار خود با ترامپ را «عالی» و «یکی از بهترین دیدارهای دو طرف» توصیف کرد و گفت دو کشور همچنان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتفاق‌نظر دارند.

از سوی دیگر، زلنسکی اعلام کرد ترامپ با اعطای مجوزهای لازم برای تأمین سامانه‌های موشکی «پاتریوت» برای اوکراین موافقت کرده است. وی در گفت‌وگو با «فاکس نیوز» ابراز امیدواری کرد این تصمیم زمینه همکاری مشترک با شرکت‌های صنایع دفاعی آمریکا را فراهم کند.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت در دیدارهای خود با ترامپ و سناتورهای آمریکایی، بر نیاز فوری کی‌یف به سامانه‌های دفاع موشکی و موشک‌های رهگیر برای مقابله با حملات موشک‌های بالستیک تأکید کرده است.

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