سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه در تشریح دلایل سفر نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: هشتمین دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در حالی شب گذشته برگزار شد که رییس‌جمهور آمریکا گفته بود که «من به اطلاعات بی‌بی درباره ایران نیاز ندارم.» این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد نتانیاهو قصد دارد اطلاعاتی درباره موضوعات مرتبط با ایران در اختیار ترامپ قرار دهد، اما ترامپ با صراحت اعلام کرده که نه‌تنها به اطلاعات نتانیاهو در این زمینه نیازی ندارد، بلکه هیچ موضوعی درباره ایران وجود ندارد که از آن بی‌اطلاع باشد. با این حال، به‌خوبی می‌دانیم که این نتانیاهو است که برای برون‌رفت از مشکلات داخلی و کاهش شکنندگی فضای سیاسی رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در آستانه انتخابات آینده و شرایط دشوار حزب لیکود، نیازمند انجام چنین سفری بود. او تلاش می‌کند این سفر را در فضای داخلی سرزمین‌های اشغالی به‌عنوان یک موفقیت بزرگ جلوه دهد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، این سفر نسبت به دیدارهای گذشته، کمترین میزان برجسته‌سازی را از سوی تحلیلگران سیاسی منطقه غرب آسیا به خود اختصاص داده است. در دوره‌های قبل، همواره تحلیل‌های متعددی مطرح می‌شد که پس از سفر نتانیاهو، احتمال وقوع اقدامات نظامی ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت؛ اما این بار چنین فضایی تا حد زیادی دیده نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حمایت مستمر مردم از مجموعه نظام و نیروهای مسلح طی یک سال گذشته، شرایطی را برای آمریکا ایجاد کرده که طرف مقابل به خوبی درک کرده که چه فضایی بر کشور حاکم است. دلیل این مسئله نیز آن است که در این مدت، ضربات قابل‌توجهی به تجهیزات و مراکز نظامی آمریکا در منطقه وارد شده و شماری از نیروهای نظامی و همچنین هلیکوپترها و هواپیماهای این کشور آسیب دیده‌اند و همه می‌دانیم که بخش مهمی از توان نظامی آمریکا بر قدرت هوایی آن استوار است. در این مدت نیز، چه هلیکوپترهای در حال مأموریت و چه هواپیماهای مستقر در آشیانه‌ها و فرودگاه‌ها، در مجموع بیش از ۲۷ فروند هواپیما آسیب دیده‌اند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: بر این اساس، به نظر می‌رسد تحریکات نتانیاهو دیگر نمی‌تواند ترامپ را مانند گذشته به انجام حملات گسترده و پرشدت علیه عمق جمهوری اسلامی ایران ترغیب کند. البته این به آن معنا نیست که زمزمه‌ها و توصیه‌های نتانیاهو بر تصمیمات ترامپ بی‌تأثیر خواهد بود. بدون تردید، نتانیاهو تلاش خواهد کرد ترامپ را برای انجام اقداماتی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران متقاعد کند و جمهوری اسلامی نیز برای مواجهه با چنین احتمالاتی آمادگی لازم را دارد. با این حال، به نظر می‌رسد اولویت اصلی نتانیاهو در این دیدار، مسائل داخلی رژیم صهیونیستی و بحران‌های سیاسی دولت او باشد. همچنین شرایط امنیتی کرانه باختری نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی وی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری با چالش‌هایی مواجه است که شباهت‌هایی با وضعیت غزه در سال‌های پیش از عملیات هفتم اکتبر دارد.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که خروجی این نشست از منظر سیاسی و نظامی چه خواهد بود و آیا ممکن است نتانیاهو اطلاعات یا تحلیل‌هایی ارائه کرده باشد که ترامپ را به اقدامات جدید علیه ایران ترغیب کند، گفت: با توجه به کاهش توان جمع‌آوری اطلاعات رژیم صهیونیستی از مراکز حساس نظامی، امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران طی یک سال گذشته، به دلیل شرایط جنگ ترکیبی و همه‌جانبه‌ای که بخشی از آن نیز جنگ اطلاعاتی و امنیتی بوده است، بعید به نظر می‌رسد نتانیاهو اطلاعات تازه و تعیین‌کننده‌ای در اختیار ترامپ قرار داده باشد. با این وجود، همان پیش‌بینی قبلی را تکرار می‌کنم؛ این احتمال وجود دارد که در نتیجه رایزنی‌ها و توصیه‌های نتانیاهو، آمریکا اقداماتی محدود علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی انجام دهد؛ به‌ویژه آنکه نتانیاهو از عدم وقوع حمله علیه ایران طی چهار یا پنج روز گذشته احساس نگرانی کرده و این تصور را دارد که ممکن است روند تحولات و معادلات میان آمریکا و ایران به‌گونه‌ای پیش برود که مطلوب رژیم صهیونیستی یا شخص نتانیاهو نباشد.

انتهای پیام/