گاف امنیتی در تلآویو؛ وزیر جنگ اطلاعات محرمانه عملیات علیه ایران را لو داد
رسانههای اسرائیلی از اقدام وزیر جنگ این رژیم در انتشار اطلاعات ممنوعه درباره عملیات آمریکا علیه ایران خبر دادند؛ اقدامی که میتواند برای او پیامدهای قانونی و انضباطی داشته باشد.
به گزارش ایلنا، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، با اظهارات خود درباره عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، مرتکب تخلف از مقررات سانسور نظامی شده است.
بر اساس این گزارش، کاتس با اعلام اینکه هواپیماهای آمریکایی از پایگاههای نظامی در اسرائیل برای انجام حملات علیه اهدافی در ایران به پرواز درآمدهاند، اطلاعاتی را منتشر کرده که طی هفتههای گذشته انتشار آن در داخل سرزمینهای اشغالی ممنوع بوده است.
رادیو ارتش اسرائیل افزود پس از اظهارات علنی وزیر جنگ، نهاد سانسور نظامی از ممنوعیت انتشار این اطلاعات عقبنشینی کرده است.
این رسانه همچنین اعلام کرد طبق قوانین اسرائیل، تنها نخستوزیر این رژیم یا رئیس اداره سانسور نظامی اختیار قانونی برای اجازه انتشار اطلاعات محرمانه دارند و وزیر جنگ چنین اختیاری ندارد. بر همین اساس، اظهارات کاتس میتواند نقض مقررات مربوط به انتشار اطلاعات امنیتی حساس تلقی شود.
کاتس روز سهشنبه در یک نشست خبری گفته بود: «هواپیماهای جنگی و هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از اسرائیل برای انجام حملات علیه ایران به پرواز درآمدند.»
وی همچنین مدعی شد ایران به همه کشورهای منطقه به جز اسرائیل حمله میکند، در حالی که میداند هواپیماهای آمریکایی از این منطقه برای انجام عملیات علیه ایران استفاده میکنند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به احتمال تغییر شرایط در هر لحظه، گفت: «بازدارندگی وجود دارد، اما این به معنای پیشبینی اتفاقات فردا نیست؛ بلکه به معنای آمادگی برای واکنش است.»
کاتس همچنین مدعی شد اسرائیل تاکنون دو بار به ایران حمله کرده و برای انجام حمله سوم نیز آماده است.
تا این لحظه دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و نهاد سانسور نظامی این رژیم واکنش رسمی به این موضوع نشان ندادهاند، اما برخی منابع حقوقی و امنیتی اعلام کردهاند این اقدام ممکن است پیامدهای قانونی و انضباطی برای کاتس به همراه داشته باشد.