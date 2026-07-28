خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار پرحاشیه ترامپ و نتانیاهو؛ از حذف تشریفات تا تمرکز بر ایران

دیدار پرحاشیه ترامپ و نتانیاهو؛ از حذف تشریفات تا تمرکز بر ایران
کد خبر : 1819810
لینک کوتاه کپی شد.

ملاقات ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید با تشریفاتی متفاوت از دیدارهای معمول رهبران برگزار شد؛ موضوعی که رسانه‌های اسرائیلی آن را نشانه‌ای از شرایط خاص روابط میان دو طرف ارزیابی کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید پس از حدود یک ساعت و نیم پایان یافت.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نتانیاهو پس از این دیدار، بدون برگزاری نشست خبری مشترک با ترامپ، کاخ سفید را ترک کرد.

بر اساس این گزارش‌ها، این دیدار برخلاف روال معمول برگزار شد و نشست خصوصی میان ترامپ و نتانیاهو انجام نشد؛ بلکه مذاکرات با حضور هیأت گسترده اسرائیلی و شماری از مشاوران ترامپ و مقام‌های دولت آمریکا صورت گرفت.

همچنین نتانیاهو هنگام ورود به کاخ سفید مورد استقبال رسمی قرار نگرفت و پس از پایان مذاکرات نیز هیچ کنفرانس خبری مشترکی برگزار نشد. تنها یک بیانیه کوتاه از سوی کاخ سفید و توضیحاتی از سوی یک مقام ارشد دفتر نتانیاهو منتشر شد که در آن به فضای «مثبت و دوستانه» دیدار و رایزنی درباره موضوع ایران اشاره شده بود.

یک مقام ارشد اسرائیلی که در جریان این نشست قرار داشت، گفت این دیدار «بسیار مثبت» بود و با حضور مقام‌های ارشد دولت آمریکا در فضایی دوستانه برگزار شد.

وی افزود ترامپ و نتانیاهو بر هدف مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند و درباره همکاری‌های آمریکا و اسرائیل و فرصت‌های موجود در خاورمیانه نیز گفت‌وگو کردند.

سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید دو دیدار جداگانه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و بنیامین نتانیاهو برگزار کرده و این مذاکرات را «مثبت و سازنده» توصیف کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل