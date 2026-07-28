دیدار پرحاشیه ترامپ و نتانیاهو؛ از حذف تشریفات تا تمرکز بر ایران

به گزارش ایلنا، دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید پس از حدود یک ساعت و نیم پایان یافت.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نتانیاهو پس از این دیدار، بدون برگزاری نشست خبری مشترک با ترامپ، کاخ سفید را ترک کرد.

بر اساس این گزارش‌ها، این دیدار برخلاف روال معمول برگزار شد و نشست خصوصی میان ترامپ و نتانیاهو انجام نشد؛ بلکه مذاکرات با حضور هیأت گسترده اسرائیلی و شماری از مشاوران ترامپ و مقام‌های دولت آمریکا صورت گرفت.

همچنین نتانیاهو هنگام ورود به کاخ سفید مورد استقبال رسمی قرار نگرفت و پس از پایان مذاکرات نیز هیچ کنفرانس خبری مشترکی برگزار نشد. تنها یک بیانیه کوتاه از سوی کاخ سفید و توضیحاتی از سوی یک مقام ارشد دفتر نتانیاهو منتشر شد که در آن به فضای «مثبت و دوستانه» دیدار و رایزنی درباره موضوع ایران اشاره شده بود.

یک مقام ارشد اسرائیلی که در جریان این نشست قرار داشت، گفت این دیدار «بسیار مثبت» بود و با حضور مقام‌های ارشد دولت آمریکا در فضایی دوستانه برگزار شد.

وی افزود ترامپ و نتانیاهو بر هدف مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند و درباره همکاری‌های آمریکا و اسرائیل و فرصت‌های موجود در خاورمیانه نیز گفت‌وگو کردند.

سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید دو دیدار جداگانه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و بنیامین نتانیاهو برگزار کرده و این مذاکرات را «مثبت و سازنده» توصیف کرد.

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