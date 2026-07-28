کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره تنگه هرمز رایزنی کردند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، امروز- سه‌شنبه- در نشستی مشورتی به‌صورت ویدئوکنفرانس، آخرین تحولات منطقه و روند رایزنی‌های جاری درباره تنگه هرمز را بررسی کردند.

در این نشست، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر نیز حضور داشت.

وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد اعضای شرکت‌کننده در این نشست درباره تحولات اخیر منطقه، روند مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق‌هایی با هدف کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

بر اساس این بیانیه، وزرای خارجه شورای همکاری راه‌های افزایش هماهنگی میان کشورهای عضو درباره مسائل مرتبط با آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. آنها همچنین بر اهمیت حفظ مسیرهای عبور کشتی‌ها، تداوم تجارت و انتقال کالا و انرژی بر اساس قوانین بین‌المللی تأکید کردند.

وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر ادامه همکاری‌های مشترک، اولویت دادن به راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و ایجاد زمینه برای اعتمادسازی میان طرف‌های مختلف تأکید کردند.

این نشست پس از آن برگزار شد که یک هیأت دیپلماتیک عمان هفته گذشته برای گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی درباره سازوکار مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز به تهران سفر کرد.

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