نخستین دیدار ترامپ و نتانیاهو پس از جنگ ایران؛ تهران در صدر مذاکرات کاخ سفید
رئیسجمهور آمریکا در نخستین دیدار خود با نخستوزیر رژیم صهیونیستی پس از جنگ اخیر علیه ایران، بار دیگر تهران را تهدید کرد و گفت در صورت شکست مذاکرات، واشنگتن گزینه حمله را کنار نخواهد گذاشت.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- سهشنبه- در کاخ سفید از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، استقبال کرد؛ دیداری که نخستین ملاقات دو طرف پس از جنگ اخیر علیه ایران به شمار میرود.
این هشتمین دیدار ترامپ و نتانیاهو از زمان بازگشت رئیسجمهور آمریکا به کاخ سفید و نخستین دیدار آنها از پیش از حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ماه فوریه است.
ترامپ ساعاتی پیش از این دیدار، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز، با تکرار تهدیدهای خود علیه ایران مدعی شد آمریکا در «موضعی بسیار قدرتمند» قرار دارد و اگر تلاشها برای دستیابی به توافق با تهران به نتیجه نرسد، واشنگتن بار دیگر دست به حمله خواهد زد.
وی در عین حال مدعی شد ترجیح میدهد اختلافات از مسیر دیپلماسی حل شود و گفت: «باید وضعیت حدود ۹۱ میلیون نفر را در نظر گرفت که ممکن است با قطع برق و آسیب به زیرساختها روبهرو شوند. این موضوع به توازن بسیار دقیقی نیاز دارد، اما اگر توافقی حاصل نشود، اقدام خواهیم کرد.»
ترامپ همچنین بار دیگر تأسیسات زیرزمینی «کوهکلنگ» در ایران را تهدید کرد و مدعی شد: «اگر توافقی حاصل نشود، بهراحتی آن را نابود خواهیم کرد.»
نتانیاهو نیز پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرده بود که در دیدار با ترامپ درباره همه موضوعات مهم، بهویژه پرونده ایران، رایزنی خواهد کرد. وی مدعی شد هدف رژیم صهیونیستی «حفظ امنیت و گسترش دایره صلح در منطقه» است.
شبکه الجزیره گزارش داد نتانیاهو از ورودی پشتی کاخ سفید وارد ساختمان شد؛ اقدامی که برخی رسانههای اسرائیلی آن را نشانه تلاش واشنگتن برای دور نگه داشتن این دیدار از توجه رسانهها در آغاز برگزاری آن ارزیابی کردهاند.
بر اساس این گزارش، طی هفتههای اخیر اختلافنظرهایی میان ترامپ و نتانیاهو بر سر برخی سیاستهای رژیم صهیونیستی شکل گرفته و رسانههای اسرائیلی حتی از کاهش بیسابقه ارتباطات میان دو طرف خبر داده بودند.
همچنین گزارش شده است که نتانیاهو در این دیدار تلاش خواهد کرد ترامپ را به اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر علیه ایران متقاعد کند و مدعی شود مسیر دیپلماتیک و توافق چارچوب با تهران، اهداف مورد نظر تلآویو را تأمین نمیکند.
همزمان با برگزاری این نشست، گروهی از حامیان فلسطین مقابل کاخ سفید تجمع کردند. معترضان با در دست داشتن پرچم فلسطین و پلاکاردهایی در اعتراض به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، خواستار توقف جنگ در غزه شدند. شماری از آنان نیز از دولت آمریکا خواستند حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو که از سوی دیوان کیفری بینالمللی صادر شده است، اجرا شود.
در همین حال، حدود ۶۰۰ مقام پیشین ارتش، موساد، شاباک و دستگاه دیپلماسی رژیم صهیونیستی در نامهای به ترامپ خواستار آن شدند که موضوع خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری را در دیدار با نتانیاهو مطرح کند. آنها نسبت به پیامدهای امنیتی ادامه این روند هشدار داده و مدعی شدند تنها ترامپ میتواند مانع بروز آنچه «فاجعه» خواندهاند، شود.