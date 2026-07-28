روسیه از ادامه حملات به بنادر اوکراین و انهدام شناورهای حامل تجهیزات نظامی خبر داد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در ادامه حملات به زیرساختهای نظامی اوکراین، کشتیهای حامل تجهیزات نظامی، تأسیسات بندری و مخازن سوخت در بنادر اودسا، چورنومورسک و نیکولایف را هدف قرار دادهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور امروز- سهشنبه- حملات خود به زیرساختهای دریایی و لجستیکی اوکراین را ادامه داده و شماری از شناورها و تأسیسات بندری را هدف قرار دادهاند.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی که به سمت بنادر اودسا و چورنومورسک در حرکت بود، هدف حمله قرار گرفت. همچنین زیرساختهای پایانه بار ترانزیتی و مخازن ذخیره سوخت در بندر نیکولایف نیز مورد اصابت قرار گرفتند.
مسکو همچنین اعلام کرد پیش از این یک شناور سنگین ویژه عملیات بلند کردن و پهلوگیری کشتیها در بندر نیکولایف و یک کشتی باری که در حال انتقال تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراینی بود، منهدم شده است.
وزارت دفاع روسیه در ادامه اعلام کرد چند پهپاد در دریای سیاه که به گفته این وزارتخانه محمولههای نظامی برای اوکراین حمل میکردند نیز هدف حملات قرار گرفتهاند.
این وزارتخانه روز دوشنبه نیز از حمله به تأسیسات نظامی اوکراین در سه بندر این کشور خبر داده و مدعی شده بود که این عملیات خسارات سنگینی به زیرساختهای لجستیکی و سوختی اوکراین وارد کرده است.