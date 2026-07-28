جلسه وزرای امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد مذاکرات جاری بین آمریکا و ایران

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ‌‌جلسه‌ای ویدیویی در مورد مذاکرات جاری بین ایالات متحده و ایران برگزار کردند.

وزارت امور خارجه عمان در بیانیه‌ای این خبر را اعلام کرد.

این بیانیه اعلام کرد این مذاکرات بر «اهمیت تشدید هماهنگی در مورد آزادی دریانوردی و امنیت آن در تنگه هرمز و اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک که امنیت و ثبات منطقه‌ای را تقویت می‌کنند» تأکید کرد.

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