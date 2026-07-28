تداوم ادعاهای تکراری ترامپ درباره ایران
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهای با فاکس نیوز بار دیگر مدعی شد که تهران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهای با فاکس نیوز بار دیگر مدعی شد که تهران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.
وی همچنین ادعا کرد که «لیندسی گراهام»، سناتور تندروی فقید از او خواسته بود که به جای «نابود کردن بقیه کشور» با ایران به توافق برسد.
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر طی ادعاهایی تهدیدهای خود را مبنی بر هدف قرار دادن کوه کلنگ ایران، و همچنین پلها و سایر اهداف غیرنظامی، در صورت عدم دستیابی به توافق، تکرار کرد.
وی به فاکس نیوز گفت که «مذاکرات خوبی با ایران» صورت گرفته است.
ترامپ به فاکس نیوز گفت: «نیازی ندارم که نتانیاهو چیزی درمورد کوه کلنگ به من بگوید. نتانیاهو این چیزها را میگوید چون میخواهد من همچنان درگیر ایران بمانم.»