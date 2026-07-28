مصر حمله ارتش اسرائیل به مرکز آموزشی آنروا را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مصر حمله ارتش اسرائیل به مرکز آموزشی آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل در اردوگاه پناهندگان قلندیا و بازداشت دانشجویان و کارکنان آن را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله «نقض آشکار حرمت تأسیسات سازمان ملل، ادامه اقدامات غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری و نقض چهار کنوانسیون ژنو در مورد حفاظت از غیرنظامیان ساکن در مناطق اشغالی» است.

این وزارتخانه از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل خواست تا «اقدامات فوری برای جلوگیری از اقدامات بیشتر اسرائیل علیه تأسیسات سازمان ملل» انجام دهند و حفاظت از آنروا را تضمین کنند تا بتواند به انجام وظایف خود در سازمان ملل ادامه دهد.

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