خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصر حمله ارتش اسرائیل به مرکز آموزشی آنروا را محکوم کرد

مصر حمله ارتش اسرائیل به مرکز آموزشی آنروا را محکوم کرد
کد خبر : 1819722
لینک کوتاه کپی شد.

مصر حمله ارتش اسرائیل به مرکز آموزشی آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل در اردوگاه پناهندگان قلندیا و بازداشت دانشجویان و کارکنان آن را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مصر حمله ارتش اسرائیل به مرکز آموزشی آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل در اردوگاه پناهندگان قلندیا و بازداشت دانشجویان و کارکنان آن را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله «نقض آشکار حرمت تأسیسات سازمان ملل، ادامه اقدامات غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری و نقض چهار کنوانسیون ژنو در مورد حفاظت از غیرنظامیان ساکن در مناطق اشغالی» است.

این وزارتخانه از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل خواست تا «اقدامات فوری برای جلوگیری از اقدامات بیشتر اسرائیل علیه تأسیسات سازمان ملل» انجام دهند و حفاظت از آنروا را تضمین کنند تا بتواند به انجام وظایف خود در سازمان ملل ادامه دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل