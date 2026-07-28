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دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل، نظامی-فنی خواهد بود

دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل، نظامی-فنی خواهد بود
کد خبر : 1819711
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برخی منابع مطلع در لبنان گفتند که دور هفتم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در حوزه نظامی – فنی خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، برخی منابع مطلع در لبنان امروز -سه‌شنبه- خبر دادند که دور هفتم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل که قرار است اوایل ماه اوت در رم پایتخت ایتالیا برگزار شود، نظامی‌-فنی خواهد بود.

این منابع گفتند که این مذاکرات نیز با میانجیگری آمریکا در ۴ اوت برگزار خواهد شد.

به گفته این منابع، لبنان برای تعیین مناطق آزمایشی دیگر به این دور از مذاکرات اتکا دارد و خواستار تثبیت آتش بس و حل اختلافات مرزی یعنی ترسیم مرزها و عقب نشینی اسرائیل و نظارت سازمان ملل و جامعه بین‌المللی بر سازوکار اجرای آن خواهد شد.

 

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