دستور کاتس برای اشغال یک اردوگاه دیگر در کرانه باختری اشغالی

به گزارش ایلنا به تقل از الجزیره، دفتر یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهونیستی اعلام کرد که وی به ارتش رژیم دستور داده است تا دامنه حمله نظامی به کرانه باختری اشغالی را گسترش دهد.

بر اساس اعلام دفتر کاتس، وی به ارتش اشغالگر دستور داده تا برای اشغال یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی دیگر مشابه آنچه در سال‌های اخیر در اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نور شمس رخ داد آماده شود.

انتهای پیام/