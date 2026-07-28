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دستور کاتس برای اشغال یک اردوگاه دیگر در کرانه باختری اشغالی

دستور کاتس برای اشغال یک اردوگاه دیگر در کرانه باختری اشغالی
کد خبر : 1819710
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وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم دستور داد تا برای اشغال یک اردوگاه پناهندگان دیگر آماده شود.

به گزارش ایلنا به تقل از الجزیره، دفتر یسرائیل کاتس،  وزیر جنگ رژیم صهونیستی اعلام کرد  که وی به ارتش رژیم دستور داده است تا دامنه حمله نظامی به کرانه باختری اشغالی را گسترش دهد.

بر اساس اعلام دفتر کاتس، وی به ارتش اشغالگر دستور داده تا برای اشغال یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی دیگر مشابه آنچه در سال‌های اخیر در اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نور شمس رخ داد آماده شود.

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