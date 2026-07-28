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حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
کد خبر : 1819676
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رژیم صهیونیستی با حمله پهپادی یک آپارتمان مسکونی را در جنوب لبنان هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی یک آپارتمان مسکونی را در نبطیه الفوفا در جنوب لبنان هدف قرار داد.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که یک پهپاد دو حمله متوالی به این منطقه انجام داده و باعث آتش‌سوزی در داخل آپارتمان شده است.

به گزارش این رسانه هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است.

 

این حمله در حالی رخ می‌دهد که نیروها اشغالگر صهیونیست به منفجر کردن ساختمان‌ها در شهرهای مرزی ادامه می‌دهند.

 

 

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