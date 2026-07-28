نشت فسفر سفید در پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی
وزارت ایمنی کره جنوبی از نشت ماده فسفر سفید در پایگاه هوایی آمریکا در اوسان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت ایمنی کره جنوبی امروز -سهشنبه- از وقوع حادثه نشت ماده سمی فسفر سفید در پایگاه هوایی آمریکایی اوسان خبر داد.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، مقامات به ساکنان دستور دادهاند تا مناطق اطراف این پایگاه نظامی را تخلیه کرده و از نزدیک شدن به آن جدا خودداری کنند.
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که هیچ تلفاتی گزارش نشده است و پس از انجام عملیات پاکسازی توسط مقامات آتشنشانی کره جنوبی و نیروهای آمریکایی در کره، هشدار تخلیه برای ساکنان اطراف لغو شد.
بر اساس هشدارهای سازمان جهانی بهداشت، فسفر سفید مادهای بسیار سمی است که اغلب در سلاحها استفاده میشود و میتواند در تماس با اکسیژن مشتعل شود.