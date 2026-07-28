کاتس:
شدیدا خواهان حمله به تاسیسات انرژی ایران هستیم
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گزافه از تمایل رژیم برای حمله به تاسیسات انرژی ایران سخن گفت.
به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گزافه از تمایل این رژیم برای حمله به ایران سخنگفت.
یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم اسرائیل در اظهاراتی گزافه، مدعی شد: ما شدیدا خواهان حمله به تاسیسات انرژی ایران هستیم، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه این کار را نمیدهد.
وی افزود: ایالات متحده درباره ایران ملاحظات و منافعی دارد که با منافع اسرائیل متفاوت است و نسبت به آن ارجحیت دارد.