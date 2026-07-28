خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاتس:

شدیدا خواهان حمله به تاسیسات انرژی ایران هستیم

شدیدا خواهان حمله به تاسیسات انرژی ایران هستیم
کد خبر : 1819610
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گزافه از تمایل رژیم برای حمله به تاسیسات انرژی ایران سخن گفت.

به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گزافه از تمایل این رژیم برای حمله به ایران سخن‌گفت.

یسرائیل کاتس،  وزیر جنگ رژیم اسرائیل در اظهاراتی گزافه، مدعی شد: ما شدیدا خواهان حمله به تاسیسات انرژی ایران هستیم، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه این کار را نمی‌دهد.

وی افزود: ایالات متحده درباره ایران ملاحظات و منافعی دارد که با منافع اسرائیل متفاوت است و نسبت به آن ارجحیت دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل