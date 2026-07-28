به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، کاخ کرملین امروز -سه‌شنبه- از گفت‌وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با الهام علی‌اف، همتای آذربایجانی خود خبر داد.

بر اساس گزارش، طی این تماس طرفین درباره روابط دوجانبه و مسائل بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

براساس بیانیه کرملین، دو رهبر بر تعهد خود برای گسترش بیشتر همکاری‌های سودمند متقابل تاکید و به ماهیت سازنده روابط روسیه و آذربایجان و همچنین تشدید گفت‌وگو بین دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه اشاره کردند.

انتهای پیام/