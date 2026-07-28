خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی پوتین و علی‌اف درباره روابط دوجانبه

گفت‌وگوی تلفنی پوتین و علی‌اف درباره روابط دوجانبه
کد خبر : 1819567
لینک کوتاه کپی شد.

روسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان، در تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، کاخ کرملین امروز -سه‌شنبه- از گفت‌وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با الهام علی‌اف، همتای آذربایجانی خود خبر داد.

بر اساس گزارش، طی این تماس طرفین درباره روابط دوجانبه و مسائل بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

براساس بیانیه کرملین، دو رهبر بر تعهد خود برای گسترش بیشتر همکاری‌های سودمند متقابل تاکید و به ماهیت سازنده روابط روسیه و آذربایجان و همچنین تشدید گفت‌وگو بین دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه اشاره کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل