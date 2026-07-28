ترور یک مقام استانی در شمال افغانستان
وزارت کشور حکومت طالبان از ترور یک مقام استانی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت کشور حکومت طالبان اعلام کرد که یک مقام استانی امروز -سهشنبه- در استان بدخشان، ترور شد.
این وزارتخانه اعلام کرد که دو مهاجم مسلح، ذبیحالله امیری، مدیر اداره اطلاعات و فرهنگ بدخشان، را در حالی که در حال عزیمت به محل کار خود بود، هدف قرار دادند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، یکی از مهاجمان توسط محافظان امیری در تیراندازی کشته شد و جستوجو برای یافتن مظنون دوم همچنان ادامه دارد.
این وزارتخانه هیچ گروه خاصی را مسئول این حمله معرفی نکرد.