نخستوزیر عراق عازم آنکارا شد
نخست وزیر عراق امروز سهشنبه برای انجام سفری رسمی، در راس یک هیئت دولتی عالی رتبه عازم آنکارا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «علی الزیدی»، نخستوزیر عراق امروز -سهشنبه- برای انجام سفری رسمی، در راس یک هیئت دولتی عالی رتبه عازم آنکارا شد.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، الزیدی برای بررسی راههای تقویت همکاری دوجانبه به ویژه حوزههای اقتصادی، آب، امنیت، سرمایهگذاری و گفتوگو درباره پروندهها و مسائل دارای اهمیت مشترک و مربوط به منطقه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شماری از مقامات ارشد این کشور دیدار خواهد کرد.
در این سفر همچنین سازوکار اجرای توافقنامهها و یادداشتهای تفاهم دوجانبه بررسی و پروژههای زیرساختی مشترک و توسعه آنها در راستای خدمت به منافع دو کشور همسایه پیگیری خواهد شد.