شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۳۳ نفر رسید
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۴ شهید به بیمارستانهای این باریکه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، امروز -سهشنبه- اعلام کرد که ۴ شهید و ۱۴ زخمی در شبانه روز گذشته به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس در اکتبر گذشته، ۱ هزار و ۲۰۷ نفر به شهادت رسیدند و ۳ هزار و ۹۱۴ نفر نیز مجروح شدند.
براساس گزارش این وزارتخانه از اکتبر ۲۰۲۳ ۷۳ هزار و ۳۳۳ نفر در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۲۳ نفر مجروح شدند.