شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۳۳ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که ۴ شهید و ۱۴ زخمی در شبانه روز گذشته به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر گذشته، ۱ هزار و ۲۰۷ نفر به شهادت رسیدند و ۳ هزار و ۹۱۴ نفر نیز مجروح شدند.

براساس گزارش این وزارتخانه از اکتبر ۲۰۲۳ ۷۳ هزار و ۳۳۳ نفر در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌ و ۱۷۴ هزار و ۲۳ نفر مجروح شدند.

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