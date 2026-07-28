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شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۳۳ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۳۳ نفر رسید
کد خبر : 1819531
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وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۴ شهید به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه،  امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که  ۴ شهید و ۱۴ زخمی در شبانه روز گذشته به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر گذشته، ۱ هزار و ۲۰۷ نفر به شهادت رسیدند و ۳ هزار و ۹۱۴ نفر نیز مجروح شدند.

براساس گزارش این وزارتخانه از اکتبر ۲۰۲۳ ۷۳ هزار و ۳۳۳ نفر در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌ و ۱۷۴ هزار و ۲۳ نفر مجروح شدند.

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