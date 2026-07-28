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بسته شدن حریم هوایی فنلاند در نزدیکی روسیه

بسته شدن حریم هوایی فنلاند در نزدیکی روسیه
کد خبر : 1819527
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فنلاند از بسته شدن حریم هوایی خود و محدودیت فعالیت دریایی در نزدیکی روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش فنلاند امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که به دلیل خطر پهپادهای سرگردان در  نزدیکی مرز با روسیه، بخشی از حریم هوایی این کشور بسته شده  و فعالیت دریایی در سواحل جنوبی این کشور در این منطقه را محدود کرده است.

پهپادهای اوکراین که روسیه را هدف قرار می‌دادند، امسال وارد حریم هوایی فنلاند، استونی، لتونی و لیتوانی شده‌ و  نگرانی‌هایی درباره کشیده شدن جنگ اوکراین به مرزهای شمالی ناتو ایجاد کرده‌اند.

یک سخنگوی ارتش فنلاند گفت: فنلاند این اقدامات را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که مقامات در صورت ورود پهپادها به این منطقه، قادر به عملیات هستند، به این معنی که ایمنی رهگذران رعایت می‌شود.

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