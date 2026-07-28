کاهش شدید قیمت نفت با توقف درگیری بین آمریکا و ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، اعلام توقف درگیری بین آمریکا و ایران موجب کاهش شدید قیمت جهانی نفت ‌شد، به طوری که بیشترین کاهش قیمت طی یک روز از ۸ آوریل تاکنون به ثبت رسید.

در پایان معاملات بازارهای نفت در روز دوشنبه، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۱۱.۳ درصد کاهش نسبت به زمان آغاز معاملات به ۸۵ دلار و ۸۷ سنت رسید.

قیمت نفت خام غرب تگزاس آمریکا نیز در پایان معاملات روز دوشنبه نسبت به زمان آغاز معاملات ۷ درصد کاهش یافت و هر بشکه از آن ۸۲ دلار و ۶۱ سنت معامله شد.

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