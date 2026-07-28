گفتوگوی ایمن الصفدی با گوترش در رابطه با تحولات منطقه
وزیر خارجه اردن با دبیرکل سازمان ملل متحد در رابطه با تنشهای منطقه گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز گذشته -دوشنبه- در پایتخت اردن دیدار و درباره پیامدهای تشدید خطرناک تنشها در منطقه و همچنین تلاشها برای بازگرداندن آرامش و امنیت پایدار گفتوگو کردند.
در بیانیه اردن آمده است که دو طرف روز دوشنبه بر اهمیت پایبندی به آتشبس میان ایران و ایالات متحده از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک راهحل جامع که به همه علل تنش رسیدگی کند و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را مطابق با قوانین بینالمللی تضمین کند، تاکید کردند.
الصفدی در اینگفتوگو همچنین بر لزوم اجرای همه بندهای طرح صلح ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) برای غزه و لغو محدودیتهای رژیم صهیونیستی که مانع از رسیدن کمکهای بشردوستانه کافی به نوار غزه میشود، تاکید کرد.