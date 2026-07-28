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سازمان ملل متحد:

اقدامات اسرائیل در لبنان می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد

اقدامات اسرائیل در لبنان می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد
کد خبر : 1819447
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کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که تخلفات اسرائیل در جریان عملیات نظامی در لبنان ممکن است به منزله جنایات جنگی باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که تخلفات اسرائیل در جریان عملیات نظامی در لبنان ممکن است به منزله جنایات جنگی باشد.

وی تأکید کرد که یک هیئت مستقل سازمان ملل از دوم مارس شروع به جمع‌آوری شواهد مربوط به تخلفات ‌کرده است.

تورک در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت پس از یک سفر چهار روزه گفت که حملات اسرائیل و استفاده از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت باعث تلفات زیاد غیرنظامیان، ویرانی گسترده و آوارگی گسترده شده است، ضمن اینکه خاطرنشان کرد: «موشک‌های حزب‌الله که به مناطق پرجمعیت داخل اسرائیل شلیک شده‌اند نیز منجر به تلفات غیرنظامیان و خسارت به زیرساخت‌ها شده‌اند.» 

وی افزود که داده‌های مقامات لبنانی نشان می‌دهد که از ماه مارس بیش از ۴۳۰۰ نفر کشته و بیش از ۱۲۲۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند، از جمله کارکنان بهداشتی و روزنامه‌نگاران، و نگرانی خود را در مورد ادامه حضور نظامی اسرائیل در بخش‌هایی از جنوب لبنان و در نتیجه جلوگیری از بازگشت هزاران غیرنظامی به خانه‌هایشان ابراز کرد.

 

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