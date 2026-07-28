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روسیه: ۲ کشتی اوکراینی را هدف قرار دادیم

روسیه: ۲ کشتی اوکراینی را هدف قرار دادیم
کد خبر : 1819424
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وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایش در ادامه‌ی عملیات خود برای حمله به بنادر و کشتی‌های مورد استفاده‌ی ارتش اوکراین، ‌به دو کشتی، یکی در دریای سیاه و دیگری در بندر میکولائیف، حمله کردند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایش در ادامه‌ی عملیات خود برای حمله به بنادر و کشتی‌های مورد استفاده‌ی ارتش اوکراین، ‌به دو کشتی، یکی در دریای سیاه و دیگری در بندر میکولائیف، حمله کردند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای ‌‌توضیح داد که پهپادهای تهاجمی یک کشتی باری خشک (بولکر) را در شمال غربی دریای سیاه که حامل کالاهایی برای نیروهای اوکراینی بود، هدف قرار دادند.

این بیانیه افزود که یک کشتی پهلوگیری، یدک‌کش و کشتی تدارکاتی نیز در بندر میکولائیف مورد اصابت قرار گرفت.

 

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