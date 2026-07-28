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بین الملل ۰۶ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵:۴۸

روسیه: ۲ کشتی اوکراینی را هدف قرار دادیم

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایش در ادامه‌ی عملیات خود برای حمله به بنادر و کشتی‌های مورد استفاده‌ی ارتش اوکراین، ‌به دو کشتی، یکی در دریای سیاه و دیگری در بندر میکولائیف، حمله کردند.