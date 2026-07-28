۷ کشته در پی حملات روسیه به شرق اوکراین
در پی حمللات روسیه به شرق اوکراین نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز مقامات اوکراینی اعلام کردند حملات روسیه به مناطق خط مقدم در شرق اوکراین در روزگذشته -دوشنبه- هفت کشته و بیش از ۲۰ زخمی برجای گذاشت.
دادستانهای منطقه دونتسک، اعلام کردند که سه نفر در دو منطقه نزدیک شهر مورد مناقشه کوستیانتینیوکا جان خود را از دست دادهاند.
ارتش روسیه در ماه میلادی جاری اعلام کرد که نیروهایش کوستیانتینیوکا را تصرف کردهاست، اما مقامات اوکراینی این مسئله را انکار میکنند.
چهارمین نفر در نزدیکی کراماتورسک، شهری که برای دفاع اوکراین حیاتی تلقی میشود، کشته شد.
دادستانها اعلام کردند که در مجموع ۱۸ نفر در سراسر منطقه دونتسک زخمی شدهاند.
در منطقه مجاور دنیپروپتروفسک، اولکساندر هانژا، فرماندار منطقه گفت که در بیش از ۵۰ حمله پهپادی و توپخانهای به پنج منطقه، سه نفر کشته و شش نفر زخمی شدند.
دو نفر نیز در نزدیکی شهر نیکوپول، در کرانه شمالی رودخانه دنیپرو، جان باختند و یک نفر نیز در نزدیکی شهر سینکلیکوف، در شرق آن، کشته شد.