گوترش وارد قبرس شد
دبیر کل سازمان ملل وارد قبرس شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اوایل امروز -سهشنبه- وارد قبرس شد.
گوترش گفت که برای تاکید مجدد بر تعهد سازمان ملل متحد بر دستیابی به یک راهحل پایدار برای مسئله چند دههای قبرس، وارد این کشور شده است.
دبیرکل سازمان ملل در ایکس اظهار داشت: من همین الان در قبرس فرود آمدم تا تعهد خود را برای حمایت از جوامع قبرسی در جستجوی یک راهحل جامع و پایدار برای مسئله قبرس ابراز کنم.
وی افزود: سازمان ملل متحد نمیتواند صلح را تحمیل کند، بلکه فقط قبرسیها، از طریق رهبران خود، میتوانند آن را بسازند.