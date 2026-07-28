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وقوع ۲ زلزله قدرتمند در چین

وقوع ۲ زلزله قدرتمند در چین
کد خبر : 1819380
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دو زلزله متوالی استان چینگهای در شمال غربی چین را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، دو زلزله متوالی به بزرگی ۵.۷ و ۵.۸ ریشتر، صبح امروز‌ -سه‌شنبه- استان چینگهای در شمال غربی چین را لرزاند.

مرکز شبکه‌های زلزله چین تأیید کرد که اولین لرزش در ساعت ۱۱:۱۶ صبح به وقت محلی (۰۳:۱۶ به وقت گرینویچ) ۵.۷ ریشتر بوده و پس از آن، تنها ۱۸ دقیقه بعد، پس‌لرزه قوی‌تری به بزرگی ۵.۸ ریشتر در همان منطقه رخ داده است.

این دو لرزش در شهرستان شینگهای، بخشی از استان هاینان تبت، رخ داده است. مرکز لرزه‌نگاری چین عمق زمین‌لرزه‌ها را تقریباً ۱۰ کیلومتر زیر سطح زمین تعیین کرده و مرکز زمین‌لرزه در حدود ۲۴۴ کیلومتری شینگهای، مرکز شهرستان شینگهای، واقع شده است.

هیچ گزارش فوری از سوی مقامات محلی در مورد تلفات، خسارات جانی یا خسارات مادی جدی منتشر نشده است.

 

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