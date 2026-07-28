به گزارش ایلنا، قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، از بازداشت گروه‌هایی خبر داد که به گفته او به نفع اوکراین در خاک عراق فعالیت می‌کرده‌اند و در جریان بازجویی، به مشارکت در حمله به برخی تأسیسات داخل این کشور اعتراف کرده‌اند.

العبودی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه عراقی «دجله» گفت که بررسی‌های یک تیم تخصصی اطلاعاتی، شواهدی از دخالت اوکراین در برخی تحولات امنیتی عراق به دست داده است.

وی گفت: «چند گروه محدود که در حملات علیه برخی تأسیسات داخل عراق مشارکت داشتند، بازداشت شدند و در جریان تحقیقات اعتراف کردند که برای اوکراین فعالیت می‌کرده‌اند.»

با این حال، مشاور امنیت ملی عراق جزئیاتی درباره ماهیت یا محل تأسیسات هدف قرارگرفته ارائه نکرد و همچنین مشخص نساخت که آیا این افراد در عملیات‌هایی خارج از مرزهای عراق نیز نقش داشته‌اند یا خیر.

العبودی در عین حال تأکید کرد پرونده حملات صورت‌گرفته در داخل عراق همچنان در دست بررسی است و برای تعیین مسئولیت قطعی هر طرف، به تحقیقات بیشتری نیاز است. به گفته وی، در شرایط کنونی نمی‌توان با قاطعیت درباره عامل اصلی این حملات اظهارنظر کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت دفاع عربستان سعودی بامداد دوشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور چند پهپاد را که از خاک عراق به سمت تأسیسات نفتی در منطقه شرقی و ریاض پرتاب شده بودند، رهگیری و منهدم کرده‌اند.

ترکی المالکی،» سخنگوی وزارت دفاع عربستان پیشتر مدعی شده بود این پهپادها از خاک عراق و توسط «گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران» به پرواز درآمده‌اند و هدف آنها تأسیسات نفتی عربستان بوده است.

در پی این ادعاها، علی فالح الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به نهادهای امنیتی دستور داد درباره ادعای وزارت دفاع عربستان مبنی بر پرتاب پهپادها از خاک عراق تحقیق و نتیجه بررسی‌ها را اعلام کنند.

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