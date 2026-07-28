آکسیوس: دو کشور عربی نقش کلیدی در مذاکرات ایران و آمریکا دارند

به گزارش ایلنا، آکسیوس نوشت، مصر و قطر نقش پررنگی در تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات میان ایران و ایالات متحده ایفا می‌کنند.

این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از درخواست برخی کشورهای منطقه که نقش میانجی را بر عهده دارند، تصمیم گرفته است حملات نظامی علیه ایران را متوقف کند تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. بر اساس این گزارش، مصر و قطر از مهم‌ترین بازیگران منطقه‌ای هستند که در تماس‌های جاری میان تهران و واشنگتن نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گفته این منابع، میانجی‌ها در تلاش‌اند از فضای آرامش نسبی کنونی برای پیشبرد مذاکرات و دستیابی به تفاهم‌هایی با هدف کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی استفاده کنند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه را برای آغاز مذاکرات گسترده‌تر درباره پرونده هسته‌ای ایران فراهم کند.

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