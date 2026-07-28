ترامپ از مذاکرات «بسیار دوستانه» با ایران خبر داد؛ ادعای تازه درباره تنگه هرمز

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان در حال مذاکره با ایران است و این گفت‌وگوها در فضایی «بسیار دوستانه» و با عمق قابل توجه ادامه دارد.

ترامپ که در جمع هوادارانش در ایالت میشیگان سخن می‌گفت، بدون ارائه جزئیاتی از روند مذاکرات، اظهار داشت: «اکنون مذاکراتی بسیار دوستانه و عمیق با ایران در جریان است.»

اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن پس از حدود دو هفته حملات هوایی به ایران، همزمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک، حملات خود را متوقف کرده و تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن شدت گرفته است.

در همین راستا، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از چند مقام منطقه‌ای گزارش داد میانجی‌ها در روزهای اخیر پیشرفت‌هایی در تلاش برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره داشته‌اند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرد نیروی دریایی آمریکا بر تردد دریایی در تنگه هرمز اشراف کامل دارد و آنچه «محاصره دریایی» خواند، مانع عبور کشتی‌ها شده است. وی همچنین مدعی شد ایران خواستار پایان دادن به این وضعیت شده، اما جزئیات بیشتری درباره این ادعا ارائه نکرد.

در همین حال، روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده است ترامپ به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر «پاتریوت» و سایر تجهیزات پدافند هوایی آمریکا در منطقه، از تشدید عملیات نظامی علیه ایران صرف‌نظر کرده است. بر اساس این گزارش، کاخ سفید نگران بوده است که ادامه درگیری‌ها، توان دفاعی آمریکا در خاورمیانه را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

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