تونس شایعه درگذشت راشد الغنوشی در زندان را تکذیب کرد
در پی انتشار شایعاتی درباره درگذشت رئیس جنبش النهضه تونس در زندان، مقامهای این کشور با رد این ادعاها اعلام کردند وضعیت زندانیان تحت نظارت است و خدمات درمانی و ملاقاتها مطابق مقررات انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، مقامهای تونس شایعات منتشرشده درباره درگذشت راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه در زندان «المرناقیه» را تکذیب کردند.
در روزهای اخیر، گزارشهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که مدعی بود الغنوشی به دلیل گرمای شدید هوا و شرایط نامناسب زندان جان خود را از دست داده است. این شایعات پس از آن قوت گرفت که خانواده وی از ممانعت مقامها از ملاقات با او خبر دادند.
در واکنش به این گزارشها، سازمان کل زندانها و اصلاحات تونس با انتشار بیانیهای اعلام کرد همزمان با افزایش دمای هوا، تدابیر لازم برای حفظ سلامت زندانیان و بهبود شرایط نگهداری آنان در همه زندانها اجرا شده است.
این نهاد همچنین گزارشهای مربوط به وخامت وضعیت جسمانی برخی زندانیان یا محروم شدن آنان از ملاقات با خانواده و وکلا را رد کرد و تأکید داشت همه زندانیان از خدمات پزشکی برخوردارند و در صورت نیاز برای درمان به مراکز درمانی دولتی منتقل میشوند. به گفته این سازمان، ملاقاتها نیز طبق ضوابط قانونی انجام میشود.
با این حال، خانواده راشد الغنوشی روایت دیگری ارائه کردهاند. سمیه الغنوشی، دختر رئیس جنبش النهضه، در پیامی ویدئویی اعلام کرد خانواده بیش از یک هفته است هیچ اطلاعی از وضعیت یا محل نگهداری پدرش ندارد و با وجود پیگیریهای مکرر، امکان ملاقات با وی فراهم نشده است. او همچنین مقامهای تونسی را به پنهانکاری درباره وضعیت سلامت پدرش متهم کرد.
راشد الغنوشی که از چهرههای شاخص سیاسی تونس به شمار میرود، از سال ۲۰۲۳ در بازداشت به سر میبرد و وضعیت او طی ماههای اخیر بارها به یکی از محورهای اختلاف میان دولت تونس و مخالفان این کشور تبدیل شده است.