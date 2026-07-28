به گزارش ایلنا، پایگاه خبری النشره در تحلیلی نوشت: همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا و دیدار او با دونالد ترامپ، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده تقابل واشنگتن و تهران بار دیگر افزایش یافته است؛ دیداری که در مقاطع گذشته نیز اغلب با تشدید تنش‌های نظامی در منطقه همراه بوده است.

در شرایطی که نشانه‌هایی از کاهش تنش میان ایران و آمریکا دیده می‌شود، بسیاری از ناظران معتقدند پرونده ایران مهم‌ترین محور گفت‌وگوهای ترامپ و نتانیاهو خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه دو طرف درباره نحوه برخورد با تهران، رویکردهای کاملاً یکسانی ندارند.

نتانیاهو همچنان بر ادامه فشار و تقابل با ایران تأکید دارد و این رویکرد را مقدمه‌ای برای ادامه اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان می‌داند. در مقابل، ترامپ طی هفته‌های اخیر تمایل بیشتری به استفاده از مسیر دیپلماسی نشان داده و حتی تلاش کرده است تل‌آویو را به انعطاف بیشتر در پرونده لبنان و پیشبرد مذاکرات با بیروت ترغیب کند.

منابع سیاسی آگاه در گفت‌وگو با «النشره» معتقدند پرونده ایران همچنان مهم‌ترین موضوع در روابط آمریکا و اسرائیل است؛ زیرا بسیاری از پرونده‌های منطقه‌ای از جمله تحولات لبنان و سوریه، از نگاه واشنگتن با این پرونده گره خورده‌اند. به همین دلیل، اکنون این پرسش مطرح است که آیا نتانیاهو بار دیگر خواهد توانست ترامپ را به اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه‌تر علیه تهران متقاعد کند یا خیر.

این منابع بر این باورند که دور اخیر حملات متقابل میان ایران و آمریکا، برنده قاطعی نداشت و هر دو طرف، نتایج این رویارویی را به سود خود تفسیر می‌کنند. به اعتقاد آنها، همین برداشت‌های متفاوت یکی از دلایل اصلی به نتیجه نرسیدن تفاهم میان تهران و واشنگتن بوده است؛ تفاهمی که از همان ابتدا نیز درباره مفاد آن ابهام‌های فراوانی وجود داشت.

به گفته این منابع، اکنون آمریکا با دو گزینه اصلی روبه‌رو است. نخست، ادامه مسیر دیپلماسی و تلاش برای دستیابی به توافق با ایران؛ گزینه‌ای که از حمایت بسیاری از بازیگران منطقه‌ای برخوردار است، زیرا آنها نگران گسترش درگیری‌های نظامی و پیامدهای آن برای امنیت و اقتصاد منطقه هستند.

با این حال، تحقق این گزینه با موانع جدی روبه‌رو است. منابع النشره معتقدند ایران پس از تحولات اخیر، با اتکا به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، با دست برتر وارد مذاکرات شده و مطالبات گسترده‌تری را مطرح می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند واشنگتن را ناگزیر از پذیرش امتیازاتی کند که ترامپ تمایل چندانی به اعطای آنها ندارد.

گزینه دوم، تشدید فشارهای نظامی و گسترش حملات علیه ایران است؛ اقدامی که حتی می‌تواند به عملیات زمینی محدود نیز منجر شود. با این حال، منابع یادشده بر این باورند که هزینه‌های چنین سناریویی برای آمریکا بسیار سنگین خواهد بود و ترامپ نیز با توجه به پیامدهای احتمالی آن بر موقعیت حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، تمایلی به ورود به چنین مسیری ندارد.

در جمع‌بندی این تحلیل آمده است که محتمل‌ترین سناریو، ادامه وضعیت کنونی است؛ وضعیتی که در آن، نوعی آرامش شکننده و آتش‌بس نانوشته بر روابط تهران و واشنگتن حاکم خواهد بود، هرچند احتمال وقوع تنش‌های مقطعی همچنان وجود دارد و هر یک از طرف‌ها تلاش خواهند کرد با افزایش فشار، موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کنند.

با این حال، این منابع هشدار می‌دهند که اگر نتانیاهو بتواند بار دیگر ترامپ را به اتخاذ رویکردی سخت‌تر در قبال ایران متقاعد کند، احتمال خروج اوضاع از کنترل و بازگشت به چرخه تنش نظامی همچنان دور از انتظار نخواهد بود.

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