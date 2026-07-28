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رسانه اسرائیلی: ارتش لبنان از کشف انبار تسلیحاتی حزب‌الله در «منطقه آزمایشی» خبر داد

رسانه اسرائیلی: ارتش لبنان از کشف انبار تسلیحاتی حزب‌الله در «منطقه آزمایشی» خبر داد
کد خبر : 1819348
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سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل مدعی شد ارتش لبنان سازوکار هماهنگی میان طرف‌های ذی‌ربط را در جریان کشف یک انبار تسلیحاتی متعلق به حزب‌الله در «منطقه آزمایشی» قرار داده است.

به گزارش ایلنا، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل مدعی شد ارتش لبنان به سازوکار هماهنگی اطلاع داده است که یک انبار تسلیحاتی متعلق به حزب‌الله را در «منطقه آزمایشی» کشف کرده است.

لبنان و رژیم صهیونیستی پس از پنج دور مذاکره مستقیم با میانجی‌گری آمریکا در واشنگتن، توافق چارچوبی را در ۲۶ ژوئن امضا کردند.

بر اساس این توافق، ارتش لبنان موظف است به تدریج حاکمیت خود را بر سراسر خاک این کشور اعمال کند و در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز نیروهای خود را از مناطق اشغالی جنوب لبنان خارج کند.

اجرای توافق به‌صورت مرحله‌ای و از طریق ایجاد «مناطق آزمایشی» طراحی شده است.

طبق این سازوکار، ارتش لبنان ابتدا در سه روستای فرون، صریفا و زوطر الغربیه مستقر می‌شود و پس از آن، در صورت تأیید خلع‌سلاح مقاومت و انهدام زیرساخت‌های آن، اجرای طرح به دیگر مناطق گسترش پیدا خواهد کرد.

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