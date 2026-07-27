زخمی شدن ۳ زن در حمله با سلاح سرد در پاریس
در پی حمله با چاقو در پایتخت فرانسه، سه زن مجروح شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، روزنامه لو پاریزین گزارش داد که سه زن، امروز-دوشنبه- در حمله با چاقو در پاریس زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است.
این حمله اواخر صبح دوشنبه در نزدیکی پورت دو کلیشی در شمال غربی پایتخت فرانسه رخ داد.
طبق گزارشها، یکی از زنان مجروح باردار است.
پلیس اندکی پس از حمله، یک مظنون ۳۱ ساله را در محل حادثه دستگیر کرد.
اعتقاد بر این است که مظنون از اختلالات روانی رنج میبرد.
مقامات تحقیقاتی را برای تعیین شرایط و انگیزه این حمله آغاز کردهاند.