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آسوشیتدپرس خبر داد:

پیشرفت‌هایی در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا حاصل شده است

پیشرفت‌هایی در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا حاصل شده است
کد خبر : 1819178
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آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد که میانجی‌ها شاهد پیشرفت در تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ ایران هستند.

به گزارش ایلنا با نقل از آسوشیتدپرس، دو مقام منطقه‌ای امروز -دوشنبه- اعلام کردند که میانجی‌ها در تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و ایالات متحده به مذاکرات و جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران و ایالات متحده به مدت سه روز متوالی هیچ حمله‌ای انجام نداده‌اند، وقفه‌ای که پس از حدود دو هفته درگیری مداوم که منجر به افزایش نگرانی‌ها از بازگشت به جنگ تمام عیار شده بود، صورت گرفته است.

این دو مقام گفتند که میانجی‌ها به رهبری قطر و پاکستان در تلاشند تا شکاف بین واشنگتن و تهران را برای بازگشت به یک توافق آتش‌بس موقت که تا حد زیادی توسط تبادل آتش اخیر تضعیف شده بود را پر کنند.

یکی  از مقامات منطقه‌ای در گفت‌وگو با  آسوشیتدپرس، پیشرفت حاصل از تلاش‌های میانجی‌گری را قابل توجه دانست.

وی گفت: میانجی‌ها با ایران و عمان روی سازوکاری برای مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، که اختلاف‌نظر بر سر آن عامل اصلی بازگشت مجدد تنش‌ها بود،  کار می‌کنند. 

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