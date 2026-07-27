به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه امروز-دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در شبانه روز گذشته کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

وزارت دفاع روسیه در گزارش خود اعلام‌ کرد که نیروهای مسلح این کشور طی شبانه روز گذشته کنترل شهرک‌های تورسکویه در دونتسک و کومونارووکا در منطقه دنیپروپتروفسک را با دست گرفتند.

این وزارتخانه همچنین از انهدام پنج بمب هدایت‌شونده و ۴۹۸ پهپاد اوکراین طی همین مدت خبر داد.

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