حملات پهپادی روسیه به دو کشتی در بندر نیکولایف

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور دو کشتی حامل محموله نظامی را در بندر نیکولایف هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: بامداد امروز (دوشنبه) نیروهای مسلح روسیه به حملات خود به بنادر مورد استفاده برای تحویل محموله به نیروهای مسلح اوکراین ادامه دادند.

براساس بیانیه این وزارتخانه، دو کشتی باری در بندر نیکولایف در حالی که محموله‌های نظامی را تخلیه می‌کردند، با پهپادهای تهاجمی روسیه هدف حمله قرار گرفتند.

انتهای پیام/