به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، و لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، درباره بریکس و همکاری کشورهای جنوب جهانی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که، شی امروز -دوشنبه- در تماس تلفنی با رئیس جمهور برزیل، بر تعهد پکن به هماهنگی استراتژیک نزدیک‌تر با برزیل و همکاری قوی‌تر در چارچوب بریکس و کشورهای جنوب جهانی تاکید کرد.

رئیس جمهور چین همچنین به همتای برزیلی خود گفت که پکن آماده است تا هماهنگی استراتژیک با برزیل را در سطوح دوجانبه و چندجانبه تعمیق بخشد.

شی همچنین گفت که پکن برای جایگاه و نفوذ بین‌المللی برزیل، ارزش بسیاری قائل است و از برزیل در حفظ حاکمیت و استقلال خود، مخالفت با دخالت خارجی و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی حمایت می‌کند.

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